Топ новостей медицинской индустрии

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Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал о том, что ждет нацпроект "Здравоохранение", какой будет вторая волна коронавируса и получается ли у него выспаться.
Медицинский бизнес - одна из самых емких и перспективных ниш бизнеса. В пресс-службе Минфина заявляют, что расходы на здравоохранение в России увеличиваются ежегодно, в текущем году, действительно, произошел значительный рост расходов по этому направлению по сравнению с прошлым годом.
Как организовать медицинский бизнес в России?
С таким вопросом мы обратились к Олегу Волкову, медицинскому директору компании по производству кардиологического оборудования Ангиолайн.