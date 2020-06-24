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Новости медицинской техники и технологий.
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Топ новостей медицинской индустрии


Медицинская техника и технологии, товары для медицины


Симуляционное образование в медицине


Статьи
Статьи о медицинской технике и технологиях, обзоры рынков, мировая и отечественная практика.
Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов ﻿﻿Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал о том, что ждет нацпроект "Здравоохранение", какой будет вторая волна коронавируса и получается ли у него выспаться.
Выгодно ли иметь медицинский бизнес в России? ﻿
Медицинский бизнес - одна из самых емких и перспективных ниш бизнеса. В пресс-службе Минфина заявляют, что расходы на здравоохранение в России увеличиваются ежегодно, в текущем году, действительно, произошел значительный рост расходов по этому направлению по сравнению с прошлым годом. 

Как организовать медицинский бизнес в России?

С таким вопросом мы обратились к Олегу Волкову, медицинскому директору компании по производству кардиологического оборудования Ангиолайн.

Леди и манекены

Основатель компании «Медтехника СПб» Марина Дормидонтова превратила  импортера и поставщика в разработчика и производителя симуляционного оборудования.


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