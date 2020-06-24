Топ новостей медицинской индустрии

Выгодно ли иметь медицинский бизнес в России? ﻿

Медицинский бизнес - одна из самых емких и перспективных ниш бизнеса. В пресс-службе Минфина заявляют, что расходы на здравоохранение в России увеличиваются ежегодно, в текущем году, действительно, произошел значительный рост расходов по этому направлению по сравнению с прошлым годом.



Как организовать медицинский бизнес в России?



С таким вопросом мы обратились к Олегу Волкову, медицинскому директору компании по производству кардиологического оборудования Ангиолайн.



